Woord- en gebedsdienst in de Kathedrale Basiliek maandagavond.





Het is niet alleen een zaak van inheemsen in Suriname, maar van de gehele Surinaamse bevolking, zegt de VIDS. "Bisschop Karel Choennie is samen met VIDS erg begaan met de 'zorg voor ons gemeenschappelijke huis', of zoals wij dat zeggen 'Moeder Aarde'. Tijdens de dienst wordt ook aandacht geschonken aan hoe wij omgaan met Moeder Aarde," deelt de VIDS mee.Het bijzondere aan deze dienst is dat het een Inheemse gebedsdienst is. Het programma bestaat onder meer uit zang en muziek met Inheemse elementen, een sketch uitgevoerd door jongeren, gebeden vanuit de inheemse spirituele inslag en een woord over grondenrechten en ‘zorg voor ons gemeenschappelijke huis’ door bisschop Choennie.