379 autobestuurders zijn in juli bekeurd door het Verkeer Handhavingsteam. Hun voertuigen bleken niet te zijn herkeurd. De controles zijn op diverse locaties uitgevoerd.Bij de controleposten zijn 355 autobestuurders die de maximum snelheid hebben overschreden proces-verbaal aangezegd. 181 bestuurders hebben deelgenomen aan het verkeer zonder in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs.478 personen is proces-verbaal aangezegd voor het rijden zonder het vastzetten van de autogordel. Ook andere overtreders (114) van het niet verzekeren van het voertuig en rijden op zodanige wijze, ontkwamen niet aan de boetes, meldt politie Public Relations.