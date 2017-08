MMC-directeur Antoine Elias biedt het jaarrapport aan dc Laksmiepersad Doebay en districtsadministrateur Hanisha Jairam.





Vanaf 2013 is tot nu toe elk jaar aan de hoogste bestuurlijke autoriteit en districtsadministrateur als eerst de jaarrapporten aangeboden. Verder krijgen de autoriteiten in Paramaribo per koerier hun exemplaar. Elias geeft aan dat het MMC zoveel mogelijk zaken transparant wil hebben. Zo zal vanaf volgende week het jaarrapport 2016 en data van poli bezoek over het afgelopen jaar op de website te zien zijn, zodat belanghebbenden ook inzage kunnen hebben in het reilen en zeilen van het MMC.Elias deelt mee dat het MMC 1e en 2e lijn zorg gaat aanbieden aan de Inheemse dorpen Tapoeripa, Kabalebo, Corneliskondre en Donderskamp. Hij merkt op dat de zorg niet op het niveau van het MMC en Ziekenhuis Wageningen zal zijn, maar er zullen tenminste twee bedden zijn en maandelijks zullen er specialisten naar de dorpen vertrekken. Om de ene week zal een huisarts de dorpen aandoen, terwijl verpleegkundigen permanent ter plekke aanwezig zullen zijn.