De eerste getuige, politieman van de Forensische Opsporing, verklaarde dat het aannemelijk is dat de brand aan de buitenzijde van de woning is ontstaan. Doordat het raam deels openstond, vatte het gordijn vlam. Het gordijn stak uit het raam. Zo ging de woning in de vlammenzee op. Er zijn brandresten meegenomen voor verder onderzoek. Het slachtoffer werd in de garage op zijn rug aangetroffen. Het ontzielde lichaam werd voor obductie afgestaan.De tweede getuige was een vertegenwoordiger van Secas. Ze legde uit dat het huis tegen inbraak beveiligd was en niet tegen brand. Toch gaf het systeem een melding. Dit gebeurde rond 6.44 AM. Ze belde toen de twee mensen die over de woning gingen. Toen ze de huisbaas voor de tweede keer belde, gaf zij te kennen dat de woning in brand stond. Twee beveiligingsmedewerkers van het bedrijf waren binnen vijf minuten ter plekke. De mannen moesten over een schutting springen.Aan de rechterzijde van de woning was er een houten deur, maar die stond op slot. Alle ramen en deuren waren dicht. Aan de linkerzijde van het huis was er een enorme rookontwikkeling, waardoor de mannen niet binnen konden.Het verzoek om de verdachte voorlopig in vrijheid te stellen, werd afgewezen door kantonrechter Wijnhard. Ze voerde aan dat de ernstige bezwaren nog overeind staan en dat er nog getuigen in deze zaak gehoord moeten worden. Op de rechtszitting van 5 oktober zal deze zaak verder worden behandeld. Een brandweerman zal dan gehoord worden.Wanita Ramnath