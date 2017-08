De bekende zangvogelliefhebber Rojan 'Paté' Smiths is woensdag op 92-jarige leeftijd overleden. De zangvogelgemeenschap in Suriname, is diep bedroefd door zijn heengaan. In de zangvogelwereld is hij een heel bekende persoonlijkheid geweest.Om de bijzondere verdiensten van Paté heeft de Stichting Zangvogels Nickerie (ZaNi, voorheen Park Zangvogel Organisatie) gemeend een toernooi naar hem te vernoemen. Smiths begon zijn zangvogelcarrière in Nickerie en nam in 1972 voor het eerst met succes deel aan wedstrijden in Paramaribo. Paté was tot vier jaar geleden (op 88 jarige leeftijd) nog actief in de zangvogelsport en was tot voor kort de oudste in leven zijnde persoon van zijn generatie. Samen met wijlen Frans 'Bada' Fung Fen Chung, later kwamen ook bij wijlen Frans Palmtak en Harry Cruden, speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de sport.Bij het laatst gehouden Paté Smiths toernooi in september vorig jaar, was hij aanwezig om de hoofdprijzen uit te reiken. Bij die gelegenheid gaf hij nog aan de leden, het een hele eer te vinden dat hij geëerd werd. Van 'Paté' is bekend dat hij zelf vogels ging vangen, deze trainde om vervolgens deel te nemen aan wedstrijden. Hoewel hij niet meer goed ter been was, hield hij zich wekelijks bezig met uitslagen van alle zangvogelwedstrijden in Suriname. Hij ging ook nog regelmatig met zijn zoon in het Southdraingebied in de hoop vogels in het wild tegen te komen. Op zondag 23 juli was hij nog aanwezig bij zangvogelwedstrijden op het Volksplein.