De hoofdbuis van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij te Leiding 9A kapot getrokken door een aannemer.

(Foto: SWM)





De SWM doet er alles aan om de breuk zo snel mogelijk te herstellen, maar het gaat uren duren voordat het euvel volledig is verholpen. Wanneer de breuk hersteld is, moet het station nog vullen. Een breuk van de hoofdbuis houdt in dat het water niet gedistribueerd kan worden.Oosterling zegt dat aannemers vaak op gewezen worden om niet zonder afstemming te graven. Behalve ongerief voor honderden huishoudens, betekent dat er met man en macht gewerkt moet worden om de situatie te herstellen. De kosten zullen verhaald worden op de aannemer. Er is ook aangifte gedaan bij de politie.