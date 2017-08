Carlos Helberg, secretaris van de bond bij RGD. (Foto: Raoul Lith)





Helberg geeft aan dat de leden in eerste instantie niet zo happig waren weer naar het werk te gaan. "Ze hadden een beetje tegengestribbeld. Zij willen het geld eerst op hun rekening zien, alvorens het werk te hervatten. We moesten als bond een beetje harder stoten om ze zover te krijgen," zegt Helberg. Hij merkt op dat wordt afgegaan op het woord van de directeur. De RGD heeft een belangrijke taak binnen de gemeenschap.De vakbondsman zegt dat aan de directeur is gevraagd om erachter aan te zitten dat deze situatie zich niet herhaalt. "Ook de minister van Volksgezondheid heeft beloofd alles in het werk te stellen om dit soort situaties te voorkomen. Waar de fout precies ligt, kunnen wij als bond niet zeggen. Van de directie hebben we begrepen dat zij haar huiswerk op tijd maakt," stelt Helberg.Raoul Lith