Luis Ortega was eens een loyalist van de regering, maar is sinds maart een felle criticus. (Foto: Reuters)





De stap komt uren nadat het Britse bedrijf Smartmatic, dat het stemsysteem heeft geleverd, zei dat de opkomstcijfers waren opgeblazen. Maduro heeft de beweringen ontkend.Ortega zei dat zij twee aanklagers heeft aangesteld om vier van de vijf leden van de Nationale Kiesraad (CNE) te onderzoeken "voor deze zeer schandelijke daad die meer geweld in het land zou kunnen veroorzaken dan wat we al hebben meegemaakt."Critici zeggen dat de raad vol zit met regeringsgetrouwen. Maar één van de vijf leden, Luis Rondón, is openlijk kritisch geweest naar de constituerende vergadering, die president Maduro heeft bijeengeroepen. Hij zei woensdag dat hij in de aantijgingen van het verkiezingsbedrijf Smartmatic de bezorgdheid die hij had geuit over fouten in de aanloop naar de stemming, terugvond. "Deze verkiezing was anders dan alle anderen die door de Nationale Verkiezingsraad zijn uitgevoerd", zei hij alvorens te eisen dat "de resultaten transparant moeten zijn voor alle Venezolanen." Hij heeft ook opgemerkt dat de volledige resultaten nog niet zijn gepubliceerd en dat de website van de raad een foutmelding aangeeft.Rondón heeft zijn mede-verkiezingsraadsleden opgeroepen om de installatie van de leden van de constituerende leden op te schorten totdat er een volledig onderzoek is uitgevoerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren nu de voorzitter van de verkiezingsraad, Tibisay Lucena, stemming en de resultaten heeft verdedigd.Een paar uur na de verklaring van Rondón heeft Ortega ook haar twijfels geuit over de wettigheid van de stemming van zondag. "We staan voor een ongekend, ernstig incident dat een misdaad vertegenwoordigt," vertelde ze CNN. Op dit moment is het echter onduidelijk of het onderzoek eventueel zal worden ingesteld.Vorige pogingen van Ortega om tegen uitvoerende beslissingen in te gaan, zijn geblokkeerd. Zij is zwaar aangevallen door regeringsgetrouwen. Een nauwe bondgenoot van Maduro, Jorge Rodríguez, zei dat het maar een kwestie van tijd was voordat ze van haar post zou worden verwijderd. "Ze is het verleden," zei Rodríguez, die behoort tot de socialistische partijgetrouwen in de constituerende vergadering.