Stephen Tsang, voorzitter commissie van rapporteurs. (Beeld: DNA)





"Een van de dingen waar we ons bewust van zullen moeten worden, is dat elektronische documenten ook een juridische status zullen krijgen. Met andere woorden, teksten, documenten en foto's van documenten, of wat het ook zij, die online worden geplaatst, zouden kunnen worden gebruikt bij bijvoorbeeld strafzaken", zei Tsang donderdag tijdens de tweede openbare commissievergadering. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, heeft na de korte behandeling met diverse wijzigingsvoorstellen en vragen meer tijd nodig om te antwoorden. Vicevoorzitter Melvin Bouva die de vergadering leidde, heeft de behandeling verdaagd naar een nader te bepalen tijdstip.Er is nog geen wet cybercrime, maar met de aanname van deze wet zou al aangifte gedaan kunnen worden van lasterlijke teksten die online worden geplaatst, deelde Tsang mee. "Je moet dan wel nog kunnen bewijzen van wie het komt, maar online beledigingen kunnen ook strafbaar worden gesteld. Ik denk dat er uiteindelijk wel een wet cybercrime moet komen, maar hiermee kunnen we alvast een begin maken met wat ordening en voorlichting naar de burgerij toe bij het gebruik van social media," stelde de commissievoorzitter.Het is met de huidige wetgeving al strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht art. 153 lid 1, het staatshoofd te beledigen.