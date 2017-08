President Michel Temer zijn zittingsperiode eindigt in december 2018.(Foto's: Reuters)





Temer heeft de stemming verwelkomd met "duidelijk en onbetwistbaar". De president is beschuldigd van het ontvangen van US$ 12 miljoen aan steekpenningen van de baas van een gigantisch vleesverpakkingsbedrijf, JBS. Hij heeft de beweringen steeds ontkend.Van de 513 Kamerleden hebben 263 tegen de motie om de president juridisch aan te klagen gestemd. 227 leden hebben voor gestemd, ruim onder de 342 stemmen die nodig waren om de motie erdoor heen te krijgen. "Met de steun die het Lagerhuis mij heeft gegeven, zullen we alle hervormingen doorvoeren die het land nodig heeft," zei president Temer na de stemming. "Nu is het tijd om te investeren in ons land. Brazilië is klaar om weer te groeien."Hij heeft beloofd om zijn ambtstermijn, die eindigt in december 2018, te voltooien. De zitting van het Congres was doorspekt met scènes van chaos en boze uitwisselingen. Wetgevers schreeuwden misbruik, duwden elkaar en gooiden valse bankbiljetten naar hun tegenstanders.Het linkse congreslid Ivan Valente, van de Socialistische en Liberale partij, eiste het vertrek van Temer en nieuwe verkiezingen. "Het Braziliaanse volk wil geen Temer, de Brazilianen willen directe verkiezingen. We willen niet zes voor een half dozijn veranderen. Weg met Temer! Onmiddellijk (verkiezingen) nu!" zei hij.De lange sessie veranderde eerder in een chaos, toen beide partijen over en weer gooiden met beschuldigingen van corruptie. Regeringsgezinde Congresleden toonden opblaasbare poppen die de voormalige president Luiz Inacio Lula da Silva als gevangene uitbeeldden. Hij is vorige maand veroordeeld tot negen en een half jaar celstraf. Hij ziet zich nog geconfronteerd met andere aanklachten van corruptie. Lula blijft erbij dat alle beschuldigingen tegen hem politiek gemotiveerd zijn.