De overheid is bezig haar leveranciersbestand te herregistreren. Per 1 augustus is een nieuwe werkwijze ingegaan. Het ministerie van Financiën is belast met de coördinatie en uitvoering van dit proces. Het registratieformulier heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsgegevens en is beschikbaar op alle ministeries, deelt het ministerie van Financiën mee.Leveranciers of dienstverleners die aan meer dan één ministerie diensten en/of producten leveren dienen zich slechts bij één plek te registreren. Natuurlijke personen die diensten leveren aan de overheid zoals bijvoorbeeld leden van commissies, of personen die betrokken zijn bij schoolexamens of medische specialisten kunnen zich op het betreffend vakministerie registreren met hun ID-kaart.