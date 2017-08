Minister Yldyz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en assistent-minister van China, Qin Gang. (Foto: René Gompers)





Gang is op een tweedaags werkbezoek. Naast de verschillende vergaderingen gaat hij ook het veld in waar verschillende Chinese projecten gaande zijn. Er is een ‘meeting’ geweest met vakministers. De ministers van Justitie & Politie, Volksgezondheid, Handel & Industrie, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben aangegeven waar de steun van China in hun sectoren nog gebruikt kan worden.China én Suriname geven aan dat de samenwerking nog verder uitgediept moet worden. Gang merkt op dat er meer te doen is voor infrastructuur, educatie en trainingen. Het land stelt nog meer beurzen beschikbaar. Pollack-Beighle geeft aan dat er momenteel tien Surinamers in China studeren. Het aantal plaatsen voor trainingen in China is uitgebreid van 134 naar 200. Voor dit jaar heeft Suriname 400 aanvragen lopen. Gang geeft aan dat zijn land ook voor het Surinaamse bedrijfsleven meer wil gaan betekenen de komende tijd.Op de vraag wat China van Suriname verwacht voor zoveel steun is een concreet antwoord uitgebleven. Beide ministers hebben aangegeven dat het om een gelijkwaardige partnerschap gaat. “We zijn geen ‘underdog’. We worden ook niet zo geacht. Het bezoek demonstreert dat we als land gezien worden als een belangrijke soevereine partner met wie je gelijkwaardig in discussie kan gaan.” Gang merkt op dat de relatie gebaseerd is op de gelijkenissen tussen de twee landen. “Het is een win-win samenwerking met voordelen voor beide landen,” zegt Gang.René Gompers