Steven Rodriguez





De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft een nieuwe leiding. Steven Rodriguez heeft per 1 augustus overgenomen van Shurly Lackin, die na 7 jaar afzwaait. Rodriguez is samen met de nieuwe Raad van Toezicht, onder leiding van Sandra Polak, aan de bond, staf en personeel bij de staatszender gepresenteerd.De nieuwe directeur trad in 1991 als regisseur in dienst van de STVS. In zijn kennismakingstoespraak gaf Rodriguez aan dat hij samen met het personeel, het eerste televisiestation van Suriname naar grotere hoogten zal brengen, meldt de voorlichting van de staatszender.