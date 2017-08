Geweld tijdens de controversiële verkiezingen in Caracas, Venezuela heeft minstens tien mensen het leven gekost. (Foto: Reuters)





Venezuela heeft dinsdag twee vooraanstaande critici van Maduro gevangen genomen in een nieuwe slag tegen de oppositie nadat dodelijke protesten waren uitgebroken rond een verkiezing afgelopen zondag. De stemming heeft ertoe geleid dat de Verenigde Staten sancties heeft opgelegd aan de linkse president.Washington en de EU hebben de neiging om hun sancties te coördineren, maar het blok is verdeeld over hoe te reageren. Spanje heeft het meest gesproken in het pleiten voor sancties, terwijl andere tot op heden veelal voorzichtig zijn geweest.De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, heeft zich aangesloten bij het kleine koor om Maduro te straffen. In een brief zei Tajani dat hij, na de "ongerechtvaardigde arrestaties" van de oppositieleiders Antonio Ledezma en Leopoldo Lopez, zou overwegen "activa te bevriezen en een reisverbod in te stellen voor de EU voor de leden van de Venezolaanse overheid, waaronder president Nicolas Maduro en zijn entourage."Aangezien het blok unanimiteit nodig heeft om sancties in te voeren, zeggen diplomaten in Brussel dat het niet dreigend lijkt te zijn. Catherine Ray, woordvoerder voor de uitvoerende commissie van de EU in Brussel, vertelt in een nieuwsbericht: "Er is overleg met de lidstaten om een passend en gecoördineerd antwoord van de EU te waarborgen. Het is duidelijk dat de hele reeks acties wordt besproken."Diplomaten leggen uit dat het blok werkt aan een gezamenlijke verklaring over Venezuela, waar dodelijke botsingen afgelopen zondag de verkiezing van een nieuw politiek lichaam hebben verpest. Het nieuwe grondwetgevende instituut heeft vergaande bevoegdheden om de macht van de linkse regering te versterken.De EU heeft voorgesteld om het resultaat van de stemming niet te erkennen. De diplomaten hebben gezegd dat de verklaring Maduro zou bedreigen met meer "maatregelen" die kunnen worden genomen tegen wat Tajani beschrijft als een land "in dictatuur valt." Hij heeft echter geen specifieke sancties genoemd.Washington heeft maandag sancties opgelegd tegen Maduro. Zijn activa die vallen onder de Amerikaanse jurisdictie zijn bevroren en het is Amerikanen verboden om zaken met hem te doen.