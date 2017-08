Het ministerie van Arbeid meldt dat het besluit is genomen in overleg met de betrokkene. De functie wordt nu waargenomen door directeur Jimmy Belfor van Arbeid. Moestadja vindt dat diensten en werkarmen van het ministerie vertrouwen moeten genieten bij de samenleving, welke nodig is voor de effectiviteit van de dienstverlening. Hiervoor is onder andere integriteit van elke landsdienaar een fundamentele voorwaarde. Vooral de diensten Arbeidsinspectie en Werkvergunning Vreemdelingen zijn integriteitsgevoelig en worden daarom met een vergrootglas bekeken, stelt Arbeid.De minister heeft sinds zijn aantreden op 7 september 2015 intern beleid ontwikkeld op het stuk van integriteit en goed bestuur, wordt benadrukt in een persbericht. Daarom valt binnen het nieuwe organogram van het ministerie ook op dat er een Bureau Integriteit is opgenomen. Dit bureau zal zich sterk maken voor het bevorderen van principes van goed bestuur bij het personeel. Op landsdienaren die onmaatschappelijk gedrag vertonen, wordt strenge tucht toegepast. Daarbij wordt niet uitgesloten dat landsdienaren onherroepelijk zullen worden voorgedragen voor ontslag met inachtneming van de bepalingen in de Personeelswet. In het geval van de waarnemend inspecteur-generaal wordt gewacht op de bevindingen van de pg, deelt het ministerie mee.