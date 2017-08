Assembleelid Krishna Matoera tijdens de discussieavond van Kenniskring in het Lala Rookh-gebouw. (Foto: René Gompers)





De post ‘Gebruik van Goederen’ is geslonken van SRD 145 miljoen naar 30 miljoen, toont Mathoera aan. Inventaris is van SRD 6 miljoen naar SRD 775.000 teruggebracht, Transport van SRD 6 miljoen naar 3 miljoen, Gebouwen en Constructie van SRD 707.000 naar SRD 75.000. Voor Bestrijding Zware Criminaliteit is er SRD 1 miljoen opgebracht. Van project Safe City zijn er geen cijfers bekend, geeft Mathoera aan. Het project waarbij onder andere een geavanceerd systeem van camera's wordt opgezet om toezicht te houden, is recent aangekondigd door president Desi Bouterse, als te zijn een van de concrete zaken waarmee de regering bezig is.“Dit geeft aan dat veiligheid bij de beleidsmakers geen prioriteit heeft,” stelt Mathoera. “Er is 1 miljoen SRD vrijgemaakt voor de aanpak van zware criminaliteit maar als je kijkt naar de begroting van Financiën, dan zie je dat voor 'Gebouwelijke Voorzieningen' van 0 op de begroting opgevoerd is naar SRD 8 miljoen. Dan heb ik een probleem, ik vraag ik mij af waar de prioriteiten van de regering dan wel liggen. Dat is mijn keiharde conclusie dat het bestrijden van de criminaliteit bij deze regering geen prioriteit is.” Daarom adviseert Mathoera de samenleving om zich te organiseren. Net als waarnemend korpschef Antonio Chin, roept zij de samenleving op om aan sociale controle te doen, om actief te participeren bij bepaalde acties en campagnes voor veiligheid uit, thuis, aan het werk in het verkeer, om de politie bij te staan waar nodig.René Gompers