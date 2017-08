President Nicolás Maduro tijdens een persconferentie op 22 juni in Miraflores in Caracas, Venezuela. (Archieffoto: Reuters)





Leopoldo López en Antonio Ledezma, die onder huisarrest waren geplaatst, zijn dinsdag naar een militaire gevangenis gebracht. De handeling komt na de controversiële stemming van zondag voor een grondwetgevende vergadering. De oppositie heeft de verkiezingen geboycot. Bij het geweld op zondag zijn minstens tien mensen gedood.President Maduro heeft de stemming een "stem voor de revolutie" genoemd. De oppositie heeft voor donderdag een demonstratie tegen het nieuwe grondwettelijk orgaan aangekondigd. Oppositie parlementariër Freddy Guevara heeft in het Spaans getweet dat de demonstratie zou worden gehouden op "de dag waarop de dictatuur van plan is om de frauduleuze vergadering te installeren". Aanvankelijk was verwacht dat de regering woensdag de constituerende vergadering zou installeren, waardoor de nationale vergadering waar de oppositie de meerderheid heeft, zou worden verworpen.In zijn verklaring zegt president Trump dat de VS de handelingen van het “Maduro dictatorschap” veroordeeld. De twee oppositieleiders waren “politieke gevangenen die illegaal worden vastgehouden door het regiem”, voegt hij eraan toe. "De Verenigde Staten houdt Maduro - die eerder uren publiekelijk bekendmaakte dat hij maatregelen zou treffen tegen zijn politieke oppositie - persoonlijk verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van López, Ledezma en alle anderen die zijn gearresteerd."Staatssecretaris Rex Tillerson had eerder de hernieuwde gevangenneming van de twee oppositieleiders beschreven als "zeer alarmerend." Hij zei dat de situatie vanuit een humanitair standpunt al te erg wordt. "We beoordelen al onze beleidsopties over wat we kunnen doen om een verandering van de omstandigheden te creëren, waar Maduro besluit dat hij geen toekomst heeft en zelf opstapt, of we kunnen de overheidsprocessen terugdraaien naar hun grondwet."De twee oppositieleiders zijn naar de militaire gevangenis Ramo Verde gebracht. Het Hooggerechtshof, dat volgens critici een bolwerk is van regeringsgetrouwen, heeft gezegd dat hij verslagen van de inlichtingendiensten heeft ontvangen, waarin wordt beweerd dat de twee probeerden te vluchten. Het Hof zei ook dat hij het huisarrest van Ledezma en López had ingetrokken omdat zij politieke verklaringen hadden gemaakt.