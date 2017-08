Waarnemend korpschef Antonio Chin. (Foto: René Gompers)





Chin en Krishna Mathoera, Assembleelid en oud commissaris van politie, hebben elk een inleiding gehouden bij de Kenniskring dinsdag in het Lala Rookhgebouw. Het onderwerp van de discussieavond was. De politie alleen kan de criminaliteit niet terugdringen, de hulp en de inzet van de samenleving zijn essentieel voor succes, geeft de waarnemend korpschef aan. De politie doet, ondanks de zware werkomstandigheden en gebrekkig materiaal er alles aan om de veiligheid terug te brengen.Criminaliteit in Suriname neemt toe en verruwt, zegt de politiebaas. “Het gaat niet alleen om de ‘klassieke’ vormen zoals inbraken en berovingen, waarbij er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van geweld en vuurwapens. De ‘moderne’ vormen als mensenhandel, cybercrime, smokkelen van drugs die grensoverschrijdend zijn, nemen ook toe. “Dit duidt op de noodzaak van wettelijke verruiming van opsporingsbevoegdheden om effectief deze vormen van criminaliteit aan te pakken,” stelt Chin. “We zien liever vandaag dan morgen dat de wet ‘Bijzondere Opsporingsbevoegdheden’ aangenomen en afgekondigd wordt.”René Gompers