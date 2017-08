Ook is gebleken dat Meriba wel het plan beraamd had en dat hij tezamen en in vereniging met Ruben S. (39), Errol S. (41) en Anthony C. (55) de ondernemer R.S. op 9 november 2015 beroofd heeft. Poging tot doodslag en overtreding van de Vuurwapenwet tezamen en in vereniging zijn niet bewezen.De strafzaken van Meriba, Errol S. en Anthony C. werden simultaan behandeld. Dat de dagvaarding van Meriba nietig verklaard moest worden, is verworpen door de kantonrechter. Chatterpal voerde aan dat de dagvaarding wel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De medeverdachten Errol S. en Anthony C. hadden gedetailleerd de betrokkenheid van Meriba aangegeven. Weliswaar is Anthony C. op de strafzitting teruggekomen op zijn verklaringen. De telefoonuitdraai en analyse van de mastgegevens hebben zijn betrokkenheid in deze zaak hard gemaakt. Ook verklaringen van getuigen worden sterk gemaakt door de mastgegevens van de telecomproviders. Uit de analyse blijkt dat Meriba zich niet bij een familielid bevond op die bewuste dag. Hij was steeds in de omgeving van de overige verdachten. Ook was de zwarte Blade die hij reed, gesignaleerd op die bewuste dag.Meriba heeft vanaf het begin ontkend enige betrokkenheid gehad te hebben in deze zaak. Chatterpal voerde aan dat de politieambtenaar die de mastgegevens geanalyseerd heeft, deze niet zelf heeft ingevuld. Hij heeft de gegevens van de providers overgenomen. Uit verhoor van drie getuigen is gebleken dat Meriba wel een bepaald telefoonnummer is gebruik had. Anthony C. had verklaard dat Struiken naar Meriba gebeld had nadat het voertuig oververhit raakte. Dit blijkt ook uit de telefoonuitdraai. Uit de mastgegevens bleek dat Meriba op dat moment in de omgeving was. Anthony C. had verklaard dat Meriba het plan beraamd had en de uitvoering ervan besproken had. De nauwe en bewuste samenwerking met de overige verdachten blijkt wel uit het onderzoek.De kantonrechter maakte duidelijk waarom er geen sprake kan zijn van overtreding van de Vuurwapenwet. Ze voerde aan dat er sprake was van een plotselinge escalatie. Het lag niet in de bedoeling om geweld te gebruiken bij de beroving. Nadat het voertuig oververhit raakte en de politie ter plekke arriveerde, escaleerde de situatie. De raadslieden, Benito Pick en Raoul Lobo, benadrukten de afwezigheid van Meriba tijdens de beroving en de meinedige verklaring van de toenmalige minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Ze hadden aangevoerd dat de politie voorkennis droeg van deze zaak. De kantonrechter zei dat ze de cd heeft beluisterd en ook die gegevens meegenomen heeft. In het vonnis is alles uitgewerkt.De wapens en munitie werden door Struiken en Tob gebruikt tijdens de beschieting. Zij waren de uitvoerders. Volgens de kantonrechter is dat niet apart meegenomen, maar wel als tezamen en in vereniging.Aan Starnieuws zeggen de raadslieden Pick en Lobo dat ze niet in hoger beroep gaan. Lobo noemt het vonnis evenwichtig en zakelijk. “Er zijn uiteraard altijd zaken waar de verdediging het niet eens is, maar de rechter beslist uiteindelijk”, zei Lobo. Beide raadslieden hadden voor vrijspraak van Meriba gepleit. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist. Meriba werd veroordeeld tot drie en een half jaar cel, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.Wanita Ramnath