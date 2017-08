Chatterpal voerde aan dat Anthony C. uitgebreide verklaringen bij de politie en bij de rechter-commissaris had afgelegd. Op de rechtszitting kwam hij terug op zijn verklaringen. Hij had ook aanwijzingen gedaan. Volgens Anthony C. had hij onwaarheden over Meriba verklaard, omdat hij het gevoel had dat Meriba de persoon was die hen in de ‘shit’ had gebracht. De man had zes schoten moeten incasseren op die bewuste dag. Het niet-ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie (OM) werd verworpen door de kantonrechter. Het beroven van de ondernemer tezamen en in vereniging vindt Chatterpal wettig en overtuigend bewezen. De verdachte heeft bekend het strafbaar feit gepleegd te hebben.Advocaat Valery Pique, die Anthony C. bijstond in de Meribazaak, benadrukte dat het onderzoek van de politie zuiver moest zijn. Belangrijke informatie mag niet gemanipuleerd worden. Zo had de toenmalige minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, volgens de advocaat in de media aangekondigd dat zij voorkennis had van de beroving. De minister zou gezegd hebben dat justitie reeds maanden van te voren wist dat er een beroving zou plaatsvinden. Volgens de advocaat had de politie voorkennis en daarom moest het OM niet-ontvankelijk verklaard worden.Wanita Ramnath