Tegen Ruben S. werd een celstraf van twee jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, geëist door officier van justitie (ovj), Duncan Nanhoe. Volgens Ruben S. moest hij deze wapens van Struiken in bewaring nemen. Deze had hij zes maanden ervoor van hem gekregen. Volgens de kantonrechter geeft dit de rol van Ruben S. aan. Hij wist van het plan af. Bij hem werden er wapens en munitie aangetroffen. Voor de overige feiten is de man vrijgesproken. Poging tot doodslag en zijn deelname aan de beroving is niet gebleken.De man werd bijgestaan door advocaat Georgette Leter. De raadsvrouw voerde tijdens haar pleidooi aan dat haar cliënt bekend had dat hij voor twee voertuigen had gezorgd waarmee het feit gepleegd was. De auto's had hij samen met twee andere mannen gestolen bij een automarkt. Ook gaf hij toe dat hij twee personen bij de automarkt had afgezet met als doel om deze twee voertuigen weg te maken. Leter vroeg om een mildere straf voor Ruben S. Ze voerde aan dat de verdachte zijn betrokkenheid, het afzetten van de twee personen bij de autozaak en het hebben van de wapens in zijn woning, had bekend. Volgens de advocaat was er sprake van passieve deelneming aan het strafbare feit.Wanita Ramnath