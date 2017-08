Bij de beroving op 9 november 2015 zijn Melvin Tob en Sigmund Struiken, die betrokken waren, omgekomen tijdens een schotenwisseling met de politie. Toen Errol S. uit het voertuig wilde stappen, werd hij door Struiken en anderen tegengehouden. Het voertuig raakte oververhit waardoor zij niet verder konden. Toen Struiken Meriba belde, nam die zijn telefoon niet op. Daarna werd Errol S. geraakt tijdens de schotenwisseling en viel hij bewusteloos.Voor het feit ‘poging tot doodslag’ voerde de raadsman Oscar Koulen eerder aan, dat het OM niet ontvankelijk verklaard moet worden. Dit verweer werd verworpen door de kantonrechter. Voor poging tot doodslag is de veroordeelde vrijgesproken. De raadsman voerde aan dat er een verschil is tussen diefstal middels geweld en afpersing. Volgens Koulen is er sprake van afpersing als er gelet wordt op de modus operandi. Ook dit verweer werd verworpen door de kantonrechter. Ze voerde aan dat het geld weggenomen was. Voor overtreding van de Vuurwapenwet is de veroordeelde ook vrijgesproken.Errol S. had verklaard dat Meriba hem op die bewuste dag gesproken had. Hij gaf aan dat een ‘sweet money de fu meki’. Het voertuig waarin Anthony C., Melvin Tob en Siegmund Struiken zaten, werd door hem bestuurd. De instructies kwamen van Tob en Struiken. Errol S. was niet bekend met het plan. Volgens het OM was zijn betrokkenheid heel duidelijk en dat had Errol S. aangegeven. Ook had hij zijn deelname aan de strafbare feiten bekend. Hij had volgens de openbare aanklager de waarheid gesproken.Aan Starnieuws zegt Koulen dat hij geen hoger beroep zal aantekenen. Hij had graag vrijspraak horen uitspreken, maar neemt genoegen met het vonnis van de kantonrechter. Zijn cliënt heeft bijna twee derde van de opgelegde straf uitgezeten.Wanita Ramnath