Giftige stoffen die opgeslagen waren in Commewijne.





Suriname is vanaf 2010 een samenwerking aangegaan met de Food and Agriculture Organization en het Global Environmental Fund, om het pesticide gebeuren in het Caribische Gebied te ordenen. “Het doel is ook om te voorkomen dat Suriname als dump-land wordt gezien en daardoor opgescheept zit met gevaarlijke stoffen”, zegt Carmen van Dijk beleidsadviseur tevens waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.In 2013 heeft LVV een inventaris gemaakt van middelen die niet meer gebruikt mogen worden. Furadan en HCH meer bekend als mierenpoeder, zijn de bekendste verboden pesticiden die verscheept zijn. Er was een grote partij Furadan in Suriname. Deze werd voornamelijk gebruikt in groenteteelt en bananenindustrie. Het is zwaar gift, extreem gevaarlijk en is verboden. Hetzelfde geldt voor HCH. Deze werd gebruikt in suikerindustrie. Met de val van deze industrie is veel HCH blijven staan, legt van Dijk uit. Volgens haar zijn er nog meer gevaarlijke en giftige stoffen die opgeruimd moeten worden. Zo is op Apoera een pesticide die gebruikt werd om hout te impregneren en nog veilig weggezet moet worden. "De 96 ton verscheping is goed maar is nog geen reden om in een hoera stemming te zijn. Er is nog veel werk aan de winkel".Het project waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd, heeft als titel. Dit project loopt tot in 2020 en bestaat uit vijf componenten. Het opruimen van obsolete pesticiden, saneren van gecontamineerde plekken, beheren van lege pesticide flessen, capaciteitsversterking en zoeken naar en promoten van alternatieven voor de chemische pesticiden.Nu is component 1 afgerond, waarbij de pesticiden zijn opgeruimd en verscheept. Dit heeft het vorig jaar plaats gehad, zegt van Dijk. Voor het saneren van gecontamineerde plekken is vorig maand een bodemmonster getrokken op Mariënburg, Peperpot en Nickerie door een deskundige van de University of the West Indies. Lokaal kader is on the job getraind in het bemonsteren. “Het lab onderzoek wordt op deze universiteit gedaan en het wachten op de resultaten. Echter moeten de monsters ook nog gestuurd worden”. Over het beheren van lege pesticide flessen is er een werkgroep in het leven geroepen. Er zal een pilot project worden uitgevoerd, samen met de importeurs en het Nimos.