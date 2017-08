Oppositieleiders Leopoldo López (l) en Antonio Ledezma waren beiden onder huisarrest, toen ze werden gearresteerd. (Foto: AFP)





Hun gezinnen zeggen dat ze niet weten waar de twee naar toe zijn gebracht. De actie precies twee dagen na een controversiële stemming voor een grondwetgevende vergadering. De stemming was gekenmerkt met geweld op straat, waarbij minstens tien doden zijn gevallen.President Nicolás Maduro heeft de vergadering bijeengeroepen om de grondwet van Venezuela te herschrijven te midden van steeds toenemende anti-regerings protesten op 1 mei. Hij beargumenteert dat deze stap vrede zou scheppen en dialoog zal bevorderen door de verschillende delen van de gepolariseerde samenleving van Venezuela bij elkaar te brengen.Maar de oppositie heeft de president ervan beschuldigd dat hij de grondwet wil herschrijven om zijn macht te vergroten en het parlement waarin de oppositie de meerderheid heeft, opzij wil zetten. De oppositie heeft de stemming geboycot en heeft het Venezolaanse volk opgeroepen tot protesten in de straten. Latijns-Amerikaanse leiders, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de verkiezingen veroordeeld.De dag van de verkiezingen was tot nu toe de dodelijkste sinds de huidige protestgolf begon. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft maandag aangekondigd dat de VS sancties tegen president Maduro hebben opgelegd. Hij noemde Maduro een "dictator die de wil van het Venezolaanse volk negeert."Dagen voor de stemming heeft López een video opgenomen in zijn huis, de eerste sinds hij op 8 juli onder huisarrest werd overgeplaatst nadat hij meer dan drie jaar in de gevangenis had gezeten. Daarin zei hij dat president Maduro de democratie in Venezuela bedreigde.Ledezma heeft maandag een video op YouTube gepubliceerd, waarin hij de grondwetgevende assemblee een fraude heeft genoemd. Hij sprak over de 'tirannie' die Venezuela ervaart.Lopez is vandaag dinsdag om 12:27 uur van zijn thuis weggenomen, schrijft zijn vrouw, Lilian Tintori, op Twitter. In een gepubliceerde video is te zien dat hij wordt meegenomen door leden van de Venezolaanse inlichtingendienst, Sebin. Lilian Tintori schrijft dat ze president Nicolás Maduro verantwoordelijk zou houden als er iets met haar man zou gebeuren.De dochter van Ledezma, Vanessa Ledezma, heeft ook een video van haar vader geplaatst. Daarin is te zien dat Ledezma in pyjama’s wordt meegenomen door de Sebin. Er is een vrouw te horen die schreeuwt: "Ze nemen Ledezma, ze nemen Ledezma, dictatuur!"Ledezma werd in februari 2015 voor het eerst gearresteerd. Hij was toen burgemeester van Caracas. Hij wordt beschuldigd van poging tot het omverwerpen van president Maduro. Sinds april 2015 is hij onder huisarrest geplaatst wegens gezondheidsproblemen.Zowel hij als López waren sleutelfiguren in de protestgolf die in 2014 door Venezuela ging. Aan beide kanten van de politieke kloof werden 43 mensen gedood. De twee oppositieleiders hebben een minder prominente rol gespeeld in de meest recente protesten omdat ze onder huisarrest zijn geweest, maar hun videoboodschappen worden nog steeds gerapporteerd en op grote schaal verspreid op oppositiewebsites.