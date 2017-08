Het Assembleelid Rossellie Cotino merkte op dat het curriculum en de duur van de opleiding niet gewijzigd zijn. Toch krijgen de afgestudeerden de bachelortitel in plaats van drs of master. Hiermee kunnen de afgestudeerden het werk van een arts niet doen. Zij stelde dat dit geen wenselijke situatie is. Als er een verandering in de titel moest komen, zouden de afgestudeerden op master-niveau worden gewaardeerd. De minister van Onderwijs die neemt het woord en doet een melding dat de afgestudeerden weer de titel krijgen van drs.Dit is geweldig nieuws en de titel van drs was er en moest ook zo blijven. Maar worden zaken wel correct en netjes volgens procedures uitgevoerd?Destijds heeft het college van bestuur van de Anton de Kom universiteit na een lang en ik denk gedegen onderzoek besloten om te switchen van de drs titel naar de Bsc. Het is niet zomaar lukraak gebeurd. Het waren integere en deskundige personen in het bestuur. Velen waren het toen ook niet mee eens maar het revolutionaire bestuur heeft toen anders besloten.De toenmalige voorzitter is helaas overleden maar er zijn nog steeds personen die of op het matje geroepen moeten worden of om tekst en uitleg worden gevraagd. Ook kan het dossier worden opgevraagd bij het bestuur om te bestuderen wat de redenen cq het onderzoek waren voor deze beslissing maar niet eventjes in een enkele minuten bespreking een zwaarwichtige beslissing de das omdoen. Misschien was het zo dat na 4-jarige opleiding de studenten de titel van BSc zouden krijgen en na afronding van de 7-jarige opleiding de titel van MSc. ..of juist om de afgestudeerde te behouden in Suriname..of beter te integreren en aan te sluiten in Caricom? Zaken moeten worden uitgezocht.Hoe het nu gaat is dat er wordt gezegd omdat de arts geen titel heeft van 'drs' deze persoon het werk van arts niet kan uitoefenen of als minister ongefundeerd een beslissing ter plekke te nemen in een discussie uit populisme. De redenen slaan nergens op en kunnen dus nooit kloppen. Het is niet professioneel en kan geen reden zijn om de titel drs terug te plaatsen op grond hiervan. Men roept en men hamert af alsof iemand blij gemaakt moet worden. Ook lijkt het op een supermarkt dat degene met een BSc titel even terug kan komen en een inruil mag doen voor een andere titel. Men onderzoekt geeneens of bv curricula destijds mogelijk waren aangepast op niveau van een BSc.? Het toenmalige bestuur van de ADEK heeft toch uit kunde gehandeld?Bovendien is zulks een onderwerp in eerste instantie weggelegd aan het college van bestuur van de Anton de Kom universiteit instede De Nationale Assemblee. Als men nu terug wilt naar de oude situatie dan moet duidelijk en goed worden geformuleerd waarom de BSC titel niet goed is maar niet kort door de bocht een beslissing wegvegen of een jo-jo van de zaak maken. Morgen komt weer een andere regering en doet dan weer het omgekeerde. Dit is een procedurele fout en werkt precedenten in de hand.Zowel de afgestuurde BSc arts of de drs arts worden beide door de patiënt als dokter genoemd. Wel is zeker, de titel van 'drs' was en is op de juiste plaats voor de afgestuurde van de medische faculteit en wij moeten niet vergeten dat het gaat om de kunde en de competenties van een afgestuurde...dus 'what is in a title'.