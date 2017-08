Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar geëist tegen Meriba. Het OM stelde dat Meriba het plan beraamd heeft om de ondernemer R.S. op 9 november 2015 te beroven. Meriba had steeds ontkend het plan beraamd te hebben. De veroordeelden zijn bijkans 22 maanden in voorarrest.Rechter Rewita Chatterpal vindt dat wettig en overtuigend bewijs is geleverd, maar ging niet mee met het OM in de strafeis. De raadslieden Benito Pick en Raoul Lobo hadden eerder aangevoerd dat de zaak zwaar was opgeblazen. Tijdens de beroving is er niets gebeurd met de ondernemer. Hij heeft zijn geld teruggekregen.In deze zaak zijn Melvin Tob en Sigmund Struiken, die ook betrokken waren, omgekomen tijdens een schotenwisseling met de politie, na de beroving.Wanita Ramnath