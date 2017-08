Assembleelid Naomi Samidin. (Beeld: DNA)





Samidin heeft via de media vernomen dat importeurs van kip glashard hebben aangegeven niet te zullen meewerken aan de lokale kipproductie, terwijl producenten aangeven wel te kunnen voorzien in de lokale behoefte. Het Assembleelid haalde aan dat jarenlang gepleit is voor de verhoging van invoerrechten op buitenlandse kip. Regering op regering is het niet gelukt om dit door te voeren. Er is nu verzet, omdat economische machten ervoor hebben gezorgd dat de verhoging van de invoerrechten niet mogelijk was. Zij stelde dat voer lokaal geproduceerd moet worden om de kosten te drukken. De lokale kipproductie moet door incentives gestimuleerd worden.NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat er allang discussies worden gevoerd over de gezondheidsrisico's bij het nuttigen van de Amerikaanse boutjes en de Braziliaanse kippen. Er zijn beelden op YouTube dat de kuikens in drie weken klaargestoomd worden voor verkoop. Hij merkte op dat nu er gegaan wordt naar afbouw "iedereen zit te huilen in dit land. Soms vraag ik mij af, 'wat willen wij hebben in dit land'. Misiekaba hoopt niet dat, omdat er kritiek is van de importeurs die de kippen halen, de regering weer terugkrabbelt. Veel Amerikanen eten niet de bouten. Die worden geëxporteerd. "Ze weten wat de gezondheidsrisico's zijn." De politicus merkte op dat dit besluit gehandhaafd moet blijven. De ondernemers die de kippen kweken moeten ondersteund worden.