Leerlingen van de Fred Murray school van de EBGS hebben maandag met medeweten van Stichting Kibi een vliegerwedstrijd gehouden bij het oud Suralco Ziekenhuis.





Het thema van dit jaar is theater en dansen is geprogrammeerd van 22 tot 24 september 2017. De stichting Kibi onder voorzitterschap van Marcel Pinas, is sedert 2009 met toestemming voor onbepaalde tijd van de Suralco, bezig met duurzame gemeenschapsactiviteiten op Moengo. De activiteiten van de stichting, waaronder het Moengo Festival, worden voor een groot deel gehouden op een deel van het dorp bij het oud Suralco Ziekenhuis. Hierin is onder meer gevestigd een research center, een studio, een art museum en een open theater. Enkele van deze zaken zijn zelfs met ondersteuning van de moederorganisatie van Suralco, de Alcoa, tot stand gekomen.Pinas wil in dit stadium niet veel kwijt. "Tot nu toe heb ik toegang via een bepaalde zijde naar het gebouw. “We zijn in onderhandeling en niets van wat wij jaren hebben opgebouwd met de gemeenschap is tot op dit moment verloren gegaan”, geeft hij aan. "We hopen niet dat door ondoordachte handelingen acties worden genomen en de gemeenschap die recht heeft op duurzame ontwikkeling, teniet wordt gedaan. Vrijetijdsbesteding en verschillende cultuur- en kunstuitingen zijn allemaal zaken die een gemeenschap positief vormen", meent hij.In Moengo wordt nog steeds met verbazing gekeken naar deze handeling van de regering. De gemeenschap is nimmer geconsulteerd om te weten wat er precies gaat gebeuren. Lopende activiteiten zijn abrupt gestopt. De enige congreshal in Moengo 'de Agustus Meyer Congreshal', waar lezingen en allerhande activiteiten voor de gemeenschap worden gehouden, is ook onder militaire bewaking.