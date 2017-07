Assembleelid Rossellie Cotino. (Foto: Raoul Lith)





De coalitie heeft een motie ingediend maandag in de tweede ronde van de debatten over het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en de begroting van dit jaar. De motie werd overhandigd door waarnemend fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel. Verschillende leden van de coalitie hebben net als de oppositie gewezen op de criminaliteit. Ook het aantal verkeersdoden dat voor dit jaar opgelopen is tot 44 baart enorme zorgen.Assembleelid Rossellie Cotino (NDP) vroeg de regering of er al zicht is op wanneer een minister zal worden benoemd voor Justitie en Politie. "Er is een waarnemend minister en natuurlijk doet hij zijn uiterste best zoals van hem wordt verwacht, maar een ministerie met zo een gewicht ten tijde waar criminelen nog om zich heen toeslaan, verdient een minister die zijn volledige focus heeft op vraagstukken dit ministerie rakende, zoals criminaliteitsbestrijding," stelde de volksvertegenwoordiger.Over de aanpak van criminaliteitsbestrijding is nog lang niet het laatste woord gezegd, stelde Cotino. "Als we merken dat meer dan 50% van de criminelen recidivisten zijn, rijst al gauw de vraag: wat wordt er van overheidswege gedaan om te voorkomen dat mensen die eens een fout hebben begaan, terugvallen in die situatie? Naar mijn mening is er geen effectieve criminaliteitsbestrijding mogelijk, zonder resocialisatie. We hebben zoveel ministers op het ministerie van JusPol gehad die allen hun mond vol hadden van een resocialisatieplan. Ministers die vijf jaren op het ministerie hebben gediend, hebben er alleen maar over willen praten, maar er is 0,0 van uitgevoerd. Voorzitter, uitvoering van het resocialisatieprogramma kan ons verder helpen de criminaliteit te bestrijden. Ik hoop dat de nieuwe minister die binnenkort zal aantreden, er ook daadwerkelijk uitvoering aan geeft," zei Cotino.