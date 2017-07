De Venezolaanse president, Nicolas Maduro, heeft zondag ook zijn stem uitgebracht in de controversiële verkiezingen. (Foto: Reuters)





Er zijn geen maatregelen genomen die de olie-industrie van het land beïnvloeden, maar dergelijke maatregelen blijven volgens Amerikaanse Congresleden in overweging. Washington heeft als onderdeel van de strafmaatregelen alle bezittingen van Maduro die vallen onder de Amerikaanse wetgeving bevroren. En Amerikanen mogen geen zaken met hem doen, zegt de afdeling Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën."Door de sancties tegen Maduro maakt de Verenigde Staten duidelijk dat hij tegen het beleid van zijn regime is. Met de maatregelen steunen we de mensen van Venezuela die hun land willen terugzetten naar een volledige en welvarende democratie," zei de minister van Financiën, Steven Mnuchin, in een verklaring. Hij stelde dat iedereen die deelneemt aan het nieuwe wetgevende superorgaan in de toekomst Amerikaanse sancties riskeert voor het ondermijnen van de democratie in Venezuela.In Caracas heeft Maduro maandag de verkiezing van het nieuwe wetgevende superorgaan gevierd. De verwachting is dat de nieuwe grondwetgevende vergadering de regerende Socialistische Partij overweldigende bevoegdheden zal geven. Maduro heeft de Amerikaanse kritiek dat de stemming van zondag een afbreuk van de democratie was, bespot.De sancties tegen Maduro zouden kunnen worden gevolgd door maatregelen gericht op hooggeplaatste Venezolaanse ambtenaren. Ook maatregelen tegen de oliesector worden verwacht in een "escalatieproces", afhankelijk van hoe ver de Venezolaanse regering na de stemming van zondag gaat in de uitvoering van het nieuwe congres.De regering van de Amerikaanse president, Donald Trump, heeft ook sancties getroffen tegen de Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino en de tweede man van de Socialistische Partij, Diosdado Cabello. Maar experts zeggen dat individuele sancties, ofschoon ze sterke symboliek uitstralen, weinig invloed hebben op het beleid van Maduro. Wijdverspreide sancties tegen de oliesector en financiële strafmaatregelen zouden de enige manier zijn om de Venezolaanse overheid economisch pijn te doen.