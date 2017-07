Het Ontwikkelingsplan 2017-2021 is ter discussie in De Nationale Assemblee.





De regering komt maandag aan het woord om de vele vragen die door Assembleeleden gesteld zijn in de tweede ronde te beantwoorden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons verwacht dat het OP en de begroting 2017 de volgende week, uiterlijk 10 augustus, afgerond zullen worden. Dan zullen ook de moties worden toegelicht en in stemming worden gebracht.De motie van de coalitie is voorgelezen door Patrick Kensenhuis (NDP), terwijl VHP-fractieleider Chan Santokhi die van de oppositie indiende. De oppositie vindt dat De Nationale Assemblee niet kan en mag meewerken aan handelingen die strijdig zijn aan de bepalingen van de grondwet en een OP goedkeuren dat niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden. De regering wordt opgeroepen een aangepast ontwikkelingsplan in te dienen dat voldoet aan de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering en financiering.De coalitie vraagt de regering te investeren in de voorwaarde scheppende factoren om succeskans van het in het OP uitgezette ontwikkelingsbeleid te vergroten. De noodzakelijke infrastructurele werken dienen te worden uitgevoerd die van belang zijn voor het behoud van de werkgelegenheid en realisatie van besparingen voor de natie op korte termijn. De coalitie vraagt de regering de uitvoering van het beleid te toetsen aan het OP om het tijdig aan te kunnen passen.