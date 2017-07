Het eerste Iftaar gebed te Pikinpoika onder Al-Khemia Foundation.





De samenwerking tussen de Al-Khemia Foundation (AKF) en het dorp Pikinpoika krijgt steeds meer vorm. De samenwerkingsovereenkomst is anderhalf jaar geleden gesloten en geeft aan dat AKF coördinator wordt/is van de islamitische vereniging Pikinpoika (IVPP). Dit houdt in de renovatie en beheer van een eerder gebouwde moskee in het centrum van Pikinpoika. Hieraan is een onderwijs- en landbouwtraject gekoppeld. Begin 2018 komen er ook een veeteeltbedrijf en een imkerij in het dorp.In de komende vakantie zullen er landbouwlessen en kinderdagen worden georganiseerd. Er worden ook samenwerkingen aangegaan met andere verenigingen om activiteiten te ontplooien. Abubakr MacAndrew is namens AKF aangewezen als de niet residerende Maulana(voorganger) voor IVPP. Er is na jaren weer elke week Juma (wekelijkse bijeenkomst) in het dorp.Tijdens ramadan 1437 AH (juni 2016) hebben moslims van het inheemse dorp Pikinpoika, AKF uitgenodigd haar activiteiten ook daar te ontplooien. De samenwerking is gebaseerd op een ontwikkelingsplan welke in 2016 is geschreven door Anwar Alibux, Iref Joeman en Jamal Shabazz van Al-Khemia en Kenneth Elbers, Rashad Perre en kapitein Joan van der Bosch van het dorp Pikinpoika.Er zijn lessen verzorgd in bestuurskunde, administratie en management. Dit was een eis van AKF om verdere landbouwinvesteringen te verantwoorden. Er is een kippenboerderij opgezet met 400 leghorens en er is een fruitplantage in aanbouw van 350 fruitbomen, waaronder zuurzak, kersen, kokos en rambutan.Elbers is recent gekozen als voorzitter van de IVPP. Een oudere overeenkomst tussen AKF en IVPP is nu uitgebreid naar een algeheel contract tussen AKF en het dorp. In de overeenkomst, getekend door Van der Bosch, komen de rechten van de Inheemsen zoals aangegeven in VN verdragen. Aspecten zoals gemeenschapsgrond, culturele normen en traditioneel bestuur komen tot uiting, zegt de voorlichting van Al-Khemia.