De maand augustus staat binnen de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) bekend als de Hernhuttermaand. Dit niet zomaar, er gaat een hele rijke geschiedenis aan vooraf.Op 13 augustus 1727 stortte de Heer tijdens de viering van het Heilig Avondmaal Zijn geest uit op gelovigen in Hernhutt, Duitsland. Daardoor werden zij geïnspireerd om het zendingswerk te verrichten. Dit was het begin van de Broeder Uniteit of te wel de Evangelische Broedergemeente.De drijvende kracht achter de Evangelische Broeder Gemeente was Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf. Hij was een zakenman die op zijn reizen van de gelegenheid gebruik maakte om het evangelie te prediken. Hij stelde zijn landgoed ter beschikking van de vervolgde Moravische broeders. Hernhutt (onder des Heren hoede) was dus een veilig onderkomen van waaruit het zendingsbewustzijn is ontstaan.Op 21 augustus 1732 vertrokken de eerste twee broeders (Leonard Dober en David Nitschmann) naar St. Thomas (in het Caribisch gebied) om als zendelingen te werken. Op 20 december 1735, dus 282 jaar geleden, zetten de eerste (3) broeders, George Bergwig, George Piesch en Cristoph von Larisch voet aan wal in Suriname. Makkelijk hadden zij het niet. Redenen hiervoor waren o.a. de taal die een enorme barrière vormde en de (hoge) temperatuur. Ondanks deze moeilijkheden bleven ze zich ijverig inzetten voor het werk, de prediking van het evangelie en later ook andersoortig (sociaal/diaconaal) werk.Heden ten dage zijn er van deze inzet nog duidelijke sporen zichtbaar. De verworvenheden van de EBGS zijn ondermeer: scholen in stad en district, opvang voor jong en oud, maar ook de Medische Zending en het Diakonessenhuis vormen daar onderdeel van. De EBGS heeft verder vele (grote) zonen en dochters voortgebracht, die op hun beurt ook een bijzondere bijdrage leveren aan de Surinaamse samenleving of daarbuiten. Al met al kan gesteld worden dat anno 2017, dit kerkgenootschap haast niet meer weg te denken is.Gedurende deze maand, zullen er diverse activiteiten ontplooid worden om deze bijzonderheid te vieren/herdenken. In de laatste week van augustus wordt ter afsluiting, de Provinciale Synode gehouden. Dit is de grote kerkvergadering waarin een nieuwe leiding voor de intersynodale periode van 3 jaar wordt gekozen.Kortom de EBGS heeft bijzonder werk verricht en vormt een belangrijk onderdeel binnen de Surinaamse samenleving. Wij hopen dat dit prachtig werk na 282 jaar, verder voortgang mag vinden.Ik wens u een inspirerende Augustusmaand.Ons lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen.