De plechtige herdenking van de opstand van arbeiders van de plantage Mariënburg in 1902.





Bij de opstand vond een massaslachting plaats met veel doden en gewonden. “De arbeiders kwamen in opstand tegen uitbuiting, vernederingen en onderdrukking”, zegt de Stichting Gevallen Helden 1902 in een persbericht. De voorzitter van de Nationale Reparations Commission, Armand Zunder gaf aan dat reparations niet in de eerste plaats gaat om een financiële schadevergoeding voor ondervonden leed en exploitatie van mensen, maar vooral het herstel van morele en andere waarden in het kader van de wiedergutmachung.De voorzitter van de stichting, Dharm Mungra ging in op de betekenis van deze dag. “De mensen die zonder vrees voor eigen leven hier opkwamen tegen onderdrukking, onrecht en exploitatie, hebben de helden status verdiend en dienen als blijvend voorbeeld voor alle komende generaties, middels het oprichten van het monument te Mariënburg.”De aanwezige geestelijken baden na de toespraken, voor de zielenrust van de slachtoffers. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders en andere burgers, legden kransen en bloemen bij het monument, waar er ook een lichtje werd ontstoken. Op het programma waren het optreden van toneelgroep Hast Masti en diverse voordrachten van dichters en religieuze zangers, zegt de persdienst van de Stichting Gevallen Helden 1902.