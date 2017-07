Ginmardo Kromosoeto, directeur van de Surinaamse Postspaarbank overhandigt de overeenkomst aan Paul van Dun, voorzitter VMSS. (Foto's: Raoul Lith)





SPSB directeur, Ginmardo Kromosoeto, vertelt dat de bank benaderd is geworden door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om te ondersteunen en te kijken hoe studenten te helpen met een woning. Ook vicevoorzitter Melvin Bouva heeft zich ook sterk gemaakt voor dit project. “Als bank hebben we dus gekeken wat de ruimte is die we hebben, want, wat er ook gebeurt, we moeten geld verdienen, en we kunnen niet zomaar geld uitgeven,” meent Kromosoeto.De 35 percelen, welke eigendom van de bank zijn, zijn in een project ter beschikking gesteld aan de de studenten, zodat ze als collectief het project kunnen aanpassen. “We hebben gezegd dat als we dit in een pakket kunnen doen, we nog steeds bedrijfsverantwoord bezig zijn om het traject te ondersteunen,” zei de bankdirecteur. In het verleden zijn er op dezelfde wijze ook al percelen voor woningen van particulieren ter beschikking gesteld. Door de SPSB zijn er deskundigen aangetrokken om ervoor te zorgen dat het toezicht en de uitvoer correct plaatsvinden, conform de regelgeving.Kromosoeto geeft aan dat de SPSB het mandaat van de regering heeft gehad om het beheer te doen van het woningbouwfonds lage inkomensgroepen. “Er is geld gezet, de huizen worden gebouwd en de mensen moeten aflossen. Met die middelen die we innen, kunnen we dan weer andere projecten starten.” legt hij het revolving karakter van het fonds uit.Kromosoeto geeft aan dat het project wordt uitgevoerd met de studenten. Wanneer dit traject is ingezet en men de ‘best practise’ al helemaal door heeft, dan wordt met een vervolgproject gestart. De percelen zijn ingezet door de SPSB terwijl de Assembleevoorzitter zich heeft ingezet om modellen te ontwerpen die kunnen groeien. Met minder dan SRD 100.000 kan er al een huis neergezet worden. Met de aflossing die plaatsvindt, kunnen anderen van de doelgroep weer geholpen worden aan deze 5% lening.Raoul Lith