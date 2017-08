Minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in De Nationale Assemblee laten weten, dat "Als het van deze minister van NH afhangt, stoppen wij met alle schelpafgravingen in Suriname, Braamspunt, on land, alles". De minister is er om de kaf van de koren te scheiden en vooral beslissingen te nemen in het belang van de samenleving.Hij zei de noodkreet gehoord te hebben over de gevolgen van schelpafgravingen in Coronie en dat we een pijnlijke rug hebben, want we voelen die dolk nog steeds, doordat WWF zich op een cruciaal moment heeft teruggetrokken bij de schelpafgravingen in Braamspunt.Terecht heeft de minister ook opgemerkt:”Mensen hebben de zogenaamde commitment, maar wanneer het op het harde realiteit aankomt, dan trekken ze zich terug. Dan vallen ze terug op formele zaken. Wie de bal kaats, mag hem ook terug verwachten. Geldt dat niet even zo voor de minister.De minister heeft een commitment met de Surinaamse samenleving en moet beleid voor hun maken en niet de schuld bij derden zoeken. Wat opvalt is dat de huidige regering met haar ministers, telkens weer nimmer enige schuld en verantwoordelijkheid durven dragen en nemen. In hun relaas zijn het altijd de vorige machthebbers geweest die het niet goed gedaan hebben.Goedkoper kan het niet. Het is net als het roepen, dat de vorige partner niet in staat is gebleken om een kind te verwekken, zonder zich de vraag te stellen als de huidige partner wel enige potentie heeft om iets überhaupt klaar te spelen.Met de recente uitspraken heeft het veel weg dat de minister heeft geprobeerd om een aanslag te plegen op het weldenkende deel van de Surinaamse samenleving en elke keer als deze minister stoere taal bezigt, kan hij zijn woorden niet in daden omzetten met verwijzing naar zijn uitspraken van de skalians op het meer.Wij als samenleving betrachten heel veel geduld met hele en halve charlatans en vragen nogmaals om de taak waarvoor men als minister ingehuurd is naar behoren uit te oefenen. Ook voor de minister valt het doek, als hij zijn termijn heeft uitgezeten. Abrupt of niet.