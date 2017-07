Lamuur was aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van het politiebureau De Nieuwe Grond door een personenauto aangereden. De bejaarde man die dronken was, stak de straat over onder op het verkeer te letten. Een aankomende autobestuurder kon de aanrijding niet voorkomen.Lamuur was op de Intensive Care Afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen, waar hij op 12 juli is overleden. De man was als klusjesman werkzaam bij een particulier die de politie de naam en geschatte leeftijd van het slachtoffer heeft doorgegeven.Er hebben zich nog geen nabestaanden van Lamuur aangemeld. De politie zoekt informatie over Harold Lamuur, zijn eventuele familie of verblijfplaats. Informatie kan worden doorgespeeld op de telefoonnummers 582050 of 582205.