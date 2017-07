De WFU wijst erop dat het bestuur van de Universiteit “wederom protest” uitlokt door niet te voldoen aan de overeengekomen afspraken. “U laat de besturen van de betrokken vakorganisaties geen andere keus dan de voorgenomen protestactie van de leden met onmiddellijke ingang over te nemen en te monitoren,” zegt WFU-voorzitter Hugo Blanker in een verklaring. Het probleem draait rond het uitblijven van de uitbetaling van salarissen en vakantiegelden.Hij wijst erop dat de leden zich in deze actie zullen houden aan het solidariteitsprincipe ‘samen uit, samen thuis.” Blanker doet een beroep om rekening te houden met de effecten van “ook deze uitgelokte actie” door nalatigheid van de werkgever. “ Mogelijke nadelige effecten van ook deze actie kunnen op geen enkel manier op conto van de werknemers worden geschreven.” Hij hoopt dat de werkgever zo spoedig mogelijk met een aanvaardbare reactie voor de leden komt.