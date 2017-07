Tijdens de schoolvakantie is er een grote toename van storingen door vliegers die komen vast te zitten in de elektriciteitsmasten en kabels. Het losmaken van een vlieger die verstrikt is geraakt in de stroomkabels, is ook een levensgevaarlijke zaak. “In het ergste geval kan vliegen nabij het elektriciteitsnet de dood tot gevolg hebben.”De EBS vraagt in het bijzonder ouders en verzorgers om erop te letten dat jongeren op een geschikte locatie, bijvoorbeeld een open veld, hun vliegers oplaten. De storingsdienst van de EBS moet vaker uitrukken naar dichtbevolkte buurten om vliegers uit het elektriciteitsnet te verwijderen.