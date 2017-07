De missive voor de aankoop van een asfaltplant goedgekeurd door de Raad van Ministers.





Dit bedrag komt ten laste van de ontwerpbegroting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. In de eerste ronde was deze vraag al gesteld aan minister Jerry Miranda maar er is geen antwoord op gegeven. Gajadien stelt dat de aannemer alsnog invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht moet betalen. Dit is niet gebeurd.De Assembleeleden willen weten wat de noodzaak is van deze aankoop. Hoe zal de asfaltplant worden gedraaid? Waarom is er een tweedehandse plant gekocht? Waarom wordt er niet rechtstreeks van de fabrikant of erkende dealer gekocht. Gajadien deelde mee dat hij beschikt over de missive waarin de aankoop is goedgekeurd door de Raad van Ministers op 19 juni dit jaar. Het is niet duidelijk waarom afgeweken is van openbare aanbesteding.De aannemer is volgens Gajadien politiek sterk gelieerd aan de regering en heeft in het verleden na de contractondertekening van projecten steeds een voorschot van minimaal 20% van de aanneemsom opgestreken, zonder hiervoor eerst hoeven te werken en zonder enige garantsteliing van de bank, zoals vereist is.NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat Jogi zaken suggereert dat het gaat om een NDP'er of iemand die op het Kabinet van de President werkt, zonder dit hard te maken. Hij wilde onderliggende stukken zien. Deze zijn niet verstrekt aan De Nationale Assemblee. Partijgenoot Amzad Abdoel merkte op dat een asfaltplant noodzakelijk is. Het antwoord van de regering wordt afgewacht.