Met de ondertekening van de Memorandum of Understanding tussen de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) vandaag, waarbij de SPSB een schenking heeft gedaan van 35 bouwkavel aan VMSS ten behoeve van haar leden, heeft de vereniging haar eerste mijlpaal bereikt.De VMSS wilt hierbij alle actoren bedanken die in deze fase hebben bijgedragen tot het behalen van deze mijlpaal. We denken bijvoorbeeld aan de voorzitter, de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee en de directeur van de SPSB.Gezamenlijk zal met de genoemde actoren verder gewerkt worden om de woningnood onder deze doelgroep enigszins te verlichten door het initiëren en implementeren van woningbouwprojecten. Het initiatief van de VMSS heeft als oogmerk het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat van de studenten.