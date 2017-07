Assembleelid Rossellie Cotino. (Foto: Raoul Lith)





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons ondersteunde Cotino hierin. Zij had ook eerder deze kwestie onder de aandacht gebracht van vicepresident Ashwin Adhin. Staande de vergadering gaf Peneux antwoord op dit vraagstuk. Hij deelde mee dat er een onderhoud is geweest met de Medische Faculteit hierover. Afgesproken is dat de studenten de academische graad drs zullen krijgen na hun afstuderen. Wie al een bachelor bul heeft, zal deze kunnen inruilen.Cotino merkte op dat het curriculum en de duur van de opleiding niet gewijzigd zijn. Toch krijgen de afgestudeerden de bachelor titel in plaats van drs of master. Hiermee kunnen de afgestudeerden het werk van een arts niet doen. Zij stelde dat dit geen wenselijke situatie is. Als er een verandering in de titel moest komen, zouden de afgestudeerden op master-niveau worden gewaardeerd.De minister deelde mee dat juristen bezig zijn met deze zaak. Er zal een algemene bekendmaking komen. Simons is blij dat er duidelijkheid is gekomen dat afgestudeerden van de Medische Faculteit de titel drs zullen krijgen.