De Russische sancties zullen het Amerikaanse ambassadepersoneel in Moskou terugbrengen tot 455. (Foto's: AFP)





De maatregel brengt het personeelsniveau op 455, hetzelfde aantal van Rusland in Washington. Het wordt beschouwd als de grootste actie tegen diplomatieke medewerkers uit een land in de moderne geschiedenis. De maatregel geldt ook voor de Russische medewerkers van de Amerikaanse diplomatieke missies in Rusland. Behalve het personeel in de ambassade in Moskou, worden ook de consulaten in Ekaterinburg, Vladivostok en Sint-Petersburg geraakt.De Verenigde Staten (VS) zegt dat de actie een 'betreurenswaardige en onopgemerkt voor daad' was. "We beoordelen de impact van een dergelijke beperking en hoe we erop zullen reageren," zei een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.Het is niet bekend hoeveel Amerikaanse burgers precies werken op de diplomatieke missies. In een rapport van de inspectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2013, staat dat meer dan 900 personeelsleden "lokaal gehuurd" zijn. Slechts 301 zouden directe medewerkers zijn, waardoor het waarschijnlijk lijkt dat een veel lager aantal dan 755 wordt gedwongen om Rusland te verlaten.Op verzoenende toon heeft Putin gezegd geen andere maatregelen wilde opleggen, maar hij zei ook dat hij de relaties “niet op korte termijn” ziet veranderen. Op de Russische televisie vertelde Putin: "Meer dan 1.000 mensen werken en werken nog steeds" bij de ambassade en consulaten van de VS en dat "755 mensen hun activiteiten in Rusland moeten stoppen".Rusland heeft ook gezegd dat hij vakantieparken en een magazijn dat de Amerikaanse diplomaten gebruiken, in beslag neemt. Hij suggereerde dat hij meer maatregelen kon overwegen, maar zei: "Ik ben er vanaf vandaag tegen." Wat de algemene betrekkingen betreft, voegde hij eraan toe: "We hebben lang genoeg gewacht, in de hoop dat de situatie ten goede zou veranderen. Maar het lijkt erop dat, zelfs als de situatie verandert, het niet zo snel mogelijk zal gebeuren.”De nieuwe Amerikaanse sancties zijn een vergelding voor zowel de invasie van de Krim in Rusland in 2014 en Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.