Voor vandaag heeft de oppositie opgeroepen tot meer protesten. De verkiezingen van zondag waren getekend door geweld, met wijdverspreide demonstraties en minstens tien doden. President Nicolás Maduro heeft de stemming verwelkomd als een "stem voor de revolutie". Hij heeft lang gesproken op de televisie nadat de resultaten binnenkwamen. Het was een overwinningsrede voor hem en zijn volgelingen, maar na een dag van geweld in de straten is het een tamelijk holle overwinning - als je dat zelfs zo kan noemen, zegt BBC-correspondent Katy Watson in Caracas.Van al het gepraat dat het stemgedrag een voorbeeld van democratie is, beschuldigen critici Maduro van fraude en intimidatie van kiezers. Veel mensen geloven de officiële cijfers van de opkomst van de kiezers niet. Deze stemming benadrukt hoe verdeeld het land is met zijn president die verder ploetert, ondanks dat miljoenen mensen bezwaar tegen hem hebben.De woede was zondag tastbaar in de straten van Caracas met massa mensen die het protestverbod negeerden en barricades opwierpen in afwachting van confrontaties met de politie. Het zijn scenes die al enkele maanden te zien zijn en die, gezien de manier waarop deze stemming is verlopen, nog zullen doorgaan.De Venezolanen moesten stemmen voor de meer dan 500 vertegenwoordigers die een constituerende vergadering zullen vormen. President Maduro heeft dit orgaan bijeengeroepen om de bestaande de bestaande grondwet te herschrijven. De grondwet was tijdens wijlen president Hugo Chávez, de voorganger van Maduro, in 1999 opgesteld en goedgekeurd.Het hoofd van de nationale verkiezingsraad (CNE), Tibisay Lucena, heeft vandaag gezegd dat er een "buitengewone opkomst" was van meer dan acht miljoen kiezers. Ze heeft ook aangekondigd dat de vrouw van president Maduro, Cilia Flores, onder degenen was die is verkozen als vertegenwoordiger. Ook de andere bondgenoten van Maduro, Diosdado Cabello, Iris Varela en Delcy Rodriguez zijn gekozen.De aankondiging is met verontwaardiging en bespotting ontvangen door de oppositie, die de stemming heeft geboycot. Oppositiepoliticus Henry Ramos Allup volgens hun cijfers er minder dan 2,5 miljoen Venezolanen zijn gaan stemmen.De oppositie heeft opgeroepen tot nieuwe protesten. De dood van minstens tien mensen bij de protesten gisteren, heeft oppositieleider Henrique Capriles ertoe gebracht om van "massamoord" te spreken.Ondanks een regeringsverbod op protesten en gevangenisstraffen van maximaal 10 jaar voor iedereen die het verkiezingsproces verstoort, zijn de straten gebarricadeerd en is een aantal stembureaus aangevallen vóór de stemming. De verwachting is dat de spanningen waarschijnlijk nog verder toenemen vandaag en voorafgaand aan de installatie van de leden van de constituerende vergadering op woensdag.