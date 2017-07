De vlucht OR301/PY9931 zal dinsdag vanuit Schiphol/Amsterdam om 15.00 uur Nederlandse tijd vertrekken. De aankomst in Paramaribo is om 19.30 uur. De vertrektijd van de vlucht OR302/PY9942 is gepland op dinsdag om 21.30 uur van de Johan Adolf Pengel luchthaven.De geannuleerde vlucht van vrijdag 28 juli 2017 van en naar Amsterdam wordt zoals eerder bekendgemaakt op maandag 31 juli 2017 uitgevoerd. De vliegmaatschappij biedt haar verontschuldigingen aan voor ondervonden ongerief.