Aan de informatiedag in het bestuursressort Kabalebo namen de brandweer, politie en het leger deel. (Foto's: BIC Kabelebo)





De dc heeft de gemeenschap aangegeven dat veiligheid een verantwoordelijkheid is van de burgerij, de overheid, politie, brandweer en het Nationaal Leger. Veiligheid moet altijd hoog in het vaandel worden gehouden, anders komt er verdriet of ongelukken, hield Cirino het publiek voor.De verschillende diensten hebben via een demonstratie in beeld gebracht hoe zij integraal samenwerken bij het uitbreken van een calamiteit. Daarbij werd een roofoverval nagebootst, waarbij de woning van het slachtoffer in brand werd gestoken. De brandweer gaf een demonstratie met een 'rope rescue specialist'. Deze persoon is getraind om vanuit een hoogte via een touw in de diepte, ravijn of zee, af te zakken om slachtoffers te redden.De burgers konden in diverse informatiestands terecht voor allerhande informatie over de verschillende diensten. Ze konden het materiaal bezichtigen waarmee er wordt gewerkt. Het geheel was heel goed bezocht, en met name de schooljeugd was goed vertegenwoordigd, zegt de dc. De jongeren en overige bewoners waren heel tevreden met deze activiteit. Zij genoten zichtbaar van de demonstratie. De mensen hebben aangegeven dat zij graag jaarlijks zo een activiteit zouden willen hebben. De verschillende diensten mogen terugzien op een geslaagde dag. Deze activiteit was een initiatief van het Korps Brandweer Suriname.