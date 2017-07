Een groep mannen in discussie over de komst van de VHP in Drie Tabbetje.





Dijksteel zegt dat de trekkers die aangegeven hebben een kern te willen oprichten, eerst naar het partijcentrum zullen worden uitgenodigd. De doelstellingen van de partij zullen eerst goed met hen worden doorgenomen. Initiatiefnemer Orvie Gazon die de VHP heeft benaderd om ook te opereren in het Aucaanse gebied, heeft veel steunbetuigingen gekregen, merkt Dijksteel op.Mensen uit de dorpen Poeketi, Moitaki, Jawsa, Mainsie Polikaba, Kisai hebben gevraagd om kernen op te richten. Ook op Dritabiki waar al een kern is geïnstalleerd, hebben nog meer families belangstelling voor een kern. Orvie Gazon, die kernvoorzitter is, zal dan optreden als adviseur, zegt Dijksteel.