Gilberto Gittens op weg naar de finish. Hij heeft bij de mannen de halve marathon op zijn naam geschreven. (Foto's: R. Mohamatsaid)





De halve marathon startte zondagmorgen om 05:25 uur nabij het terrein van de atletiekvereniging Gazelle in de cultuurtuin. Daar was ook de finish. De strijd bij de heren ging tussen Gilberto Gittens van de Politie Sportcentrale en Jonathan Baktawar van SNL. Gittens bleek de sterkste bij deze halve marathon. Voor Carlonie Marlet was er geen concurrentie.In totaal verschenen 49 atleten aan de start. Acht hebben de halve marathon afgelegd in een estafette vorm waarbij de eerste loper 10 km aflegde en de tweede iets meer dan11 km.Voor de SAB was de organisatie van deze wedstrijd een try out. Volgend jaar zal in Suriname de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen gehouden worden op de halve marathon. Deze IAAF wedstrijd zal dan helemaal volgens de internationale regels uitgevoerd moeten worden.Een grote uitdaging is altijd weer het auto-vrij houden van de weg vanwege veiligheid. De SAB zal vroegtijdig met de autoriteiten in gesprek moeten gaan om zeker dit deel van de race veilig te stellen, zegt de organisatie in een persbericht.