De regering wil een nieuwe constituerende vergadering hebben met bevoegdheden om de grondwet te herschrijven en het congres te overheersen. De oppositie zegt dat het instrument van president Nicolás Maduro is om zijn macht te consolideren. Zij heeft de stemming geboycot.President Maduro zegt dat het de enige manier is om de orde te herstellen na maanden van protesten en politieke patstelling tussen de regering en de door de oppositie gecontroleerde Nationale Assemblee.Terwijl de stemming op zondagochtend op gang kwam, trokken anti-regeringsdemonstranten ondanks een overheidsverbod, de straten op. Er waren meldingen van confrontaties met de politie over heel het land. Minstens drie mensen zouden zijn doodgeschoten in de westelijke deelstaat Tachira. Het zou gaan om twee tieners en een soldaat van de nationale garde.Volgens de aanklagers is Ricardo Campos, een jeugd secretaris van de oppositionele Acción Democrática partij, doodgeschoten tijdens een protest in het noordoosten van Cumana. Kort voordat de stemming begon, is José Felix Pineda, een 39-jarige advocaat die kandidaat was voor de verkiezingen, in zijn huis in de deelstaat Bolivar doodgeschoten. De krant El Nacional meldt dat er in de afgelopen 24 uur dertien mensen in Venezuela zijn gedood.In de hoofdstad Caracas heeft een explosie in de buurt van een demonstratie meerdere politieagenten verwond en een aantal motorfietsen in brand gezet. Veiligheidsdiensten gebruikten gepantserde voertuigen om protestanten uit de wijk El Paraíso in Caracas te verdrijven. Volgens lokale media was er overal geweervuur te horen. De stemming werd verlengd tot zeven uur ’s avonds. Volgens verkiezingsambtenaren is de verlenging bedoeld om alle kiezers te laten stemmen.De verkiezingen zijn zwaar bekritiseerd door andere Latijns-Amerikaanse landen, evenals de Europese Unie en de Verenigde Staten, die nieuwe sancties hebben opgelegd aan leden van de regering van Maduro. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft zondag de stemming verworpen als een “nep verkiezing” en een “stap naar dictatuur.”"Zelfs als ze vandaag winnen, zal dit niet lang duren," vertelde de oppositie-supporter Berta Hernandez, een 60-jarige dokter, aan Reuters in Caracas. "Ik zal op straat blijven, omdat niet lang hierna, dit ten einde komt.' Maduro heeft zijn stem uitgebracht kort nadat de stembureaus om zes uur ’s morgens waren geopend.