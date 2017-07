De ex-voorzitter David Auguste (l) draagt de voorzittershamer over aan de nieuwe Onoribovoorzitter Hesdy Ommen.





De stemming heeft normaal voortgang gehad. Op lijst Ommen kreeg 172 stemmen. Op lijst Bandison heeft 1 persoon gestemd, terwijl 10 stemmen ongeldig waren.Ommen zei in zijn overwinningsspeech dat hij voorzitter is voor elke nazaat van Onoribo. Het zware werk kan hij niet alleen doen, maar met behulp van elke nakomeling moet het lukken om de houtplantage te laten bloeien.Ommen riep elke nazaat op om eenheid te demonstreren. De verkiezingsstrijd is achter de rug en het zware werk zal nu gedaan worden, benadrukte hij. In het bestuur hebben verder zitting: Jane Milan, ondervoorzitter; Gregory Rijssen, secretaris; Dennis Biervliet, penningmeester en Rudolf Ommen, commissaris.